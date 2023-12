Il cordoglio del sindaco Caruso per la scomparsa di Giulia De Marco, moglie dell’ex Presidente della Camera Luciano Violante: “Donna di grandi virtù ed eccelsa competenza”

Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giulia De Marco, moglie dell’ex Presidente della Camera dei deputati, On.Luciano Violante. “Ho appreso con tristezza – ha affermato Franz Caruso – la notizia della scomparsa della signora Giulia De Marco, cosentina e moglie dell’On.Luciano Violante. Donna di grandi virtù e di eccelsa competenza – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – Giulia De Marco è stata tra le prime otto donne a diventare magistrato. E’ entrata in magistratura sin da giovane distinguendosi in giro per l’Italia, ma soprattutto a Torino, sia come Presidente del Tribunale dei Minori che, successivamente, come Presidente del Tribunale del capoluogo piemontese. Con lei – ha aggiunto Franz Caruso – scompare una cosentina illustre che ha inorgoglito la sua terra d’origine alimentando in ognuno di noi i sentimenti di fierezza per la sua appartenenza alla città di Cosenza e alla Calabria. Non possiamo non ricordare che Giulia De Marco era anche la sorella dell’indimenticato Presidente del Tribunale di Cosenza, dott. Nicola “Coluccio” De Marco, magistrato stimato e benvoluto da tutti. In questo doloroso momento – ha concluso il Sindaco di Cosenza – giungano all’On.Luciano Violante e a tutta la famiglia le mie più sentite condoglianze insieme a quelle dell’Amministrazione comunale”.