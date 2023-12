Con auto in dirupo: muore ex ispettore di Polizia nel Cosentino

Un ispettore di polizia in pensione e’ morto in un incidente stradale avvenuto nel comune di Rose, nel Cosentino. La vittima, Rocco Petrilli, era a bordo della sua auto nei pressi della rotatoria che da Rose porta in direzione Cosenza o Montalto Uffugo. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, ha sbandato e la macchina e’ finita in un dirupo. Il figlio del pensionato, non vendendolo tornare a casa, ha dato l’allarme. (AGI)