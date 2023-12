Tradizione & Futuro: Mendicino si prepara a un nuovo punto d’incontro per il cambiamento

Mendicino, in provincia di Cosenza, si appresta ad accogliere un nuovo punto d’incontro che promette di rappresentare una speranza per la cittadinanza desiderosa di un cambiamento reale e di un’attenzione concreta alle esigenze della comunità. Il gruppo “Tradizione & Futuro”, guidato da Angelo Greco, vicesindaco uscente, sta per inaugurare la propria segreteria, che diventerà il cuore pulsante della campagna elettorale per le prossime competizioni politiche nella città.

“Tradizione & Futuro” è una comunità civica che riunisce tutti i cittadini, associazioni, professionisti, commercianti e persone libere e di buoni costumi che non si identificano con nessun partito politico che miri solo alle cariche politiche e istituzionali. In questa comunità, tutti i partecipanti sono considerati alla pari, senza alcun veto.

Angelo Greco, scelto come candidato del gruppo “Tradizione & Futuro”, è stato l’unico rappresentante della giunta uscente ad essere sempre presente sul territorio e l’unico ad aver risposto a tutte le telefonate dei cittadini nei momenti di necessità. La sua continua e instancabile disponibilità nei confronti di tutti ha fatto sì che fosse il candidato ideale per guidare il gruppo. Greco è stato il primo a “vivere” la Città di Mendicino, dimostrando un attaccamento sincero alla comunità.

L’obiettivo principale di “Tradizione & Futuro” è creare un’aggregazione di persone che amano Mendicino e che hanno come scopo comune il benessere dell’intera comunità, piuttosto che le ambizioni individuali. Il nuovo punto d’incontro, che sarà inaugurato il 15 dicembre alle ore 18:30 a Mendicino in Contrada Tivolille Via Gandhi (vicino rotonda quadrivio), diventerà il luogo centrale per organizzare la campagna elettorale e coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione di un futuro migliore per la città.

“Tradizione & Futuro” si propone come un’alternativa autentica e trasparente, che mette al centro il bene comune anziché gli interessi personali. Sarà interessante seguire lo sviluppo di questa iniziativa e vedere come riuscirà a coinvolgere e mobilitare la cittadinanza per un futuro migliore per Mendicino. L’inaugurazione del punto d’incontro rappresenterà un’occasione per augurare buone feste a tutta la comunità mendicinese e per presentare i principi e gli obiettivi del gruppo “Tradizione & Futuro”.