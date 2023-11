Bevacqua e Iacucci condividono l’appello allo Stato del sindaco di Cetraro: Serve l’impegno di tutti contro la criminalità organizzata”

«Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno al sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, dopo il grave fatto di sangue che ha sconvolto la cittadina da lui guidata e che ripropone con forza il problema della sicurezza del territorio e della lotta alla ‘ndrangheta».

Così, in una nota, i consiglieri regionali Pd eletti in provincia di Cosenza Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci. «Bene ha fatto il primo cittadino di Cetraro – continuano Bevacqua e Iacucci – a rivolgersi direttamente al Ministro dell’Interno Piantedosi per chiedere allo Stato segnali forti di vicinanza ad un Comunità che faticosamente sta cercando di muoversi verso il progresso e la legalità e non vuole tornare nella morsa della criminalità. I sindaci non possono essere lasciati da soli – concludono i consiglieri regionali dem – come Pd ci attiveremo in ogni modo possibile per fornire sostegno alla cittadina di Cetraro e, più in generale, perché in Calabria non si abbassi mai l’attenzione nei confronti della ‘ndrangheta e ai suoi gangli che troppo spesso hanno condizionato la vita dei calabresi e lo stesso sviluppo della Regione».