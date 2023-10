Roberto Vitaro protagonista sul palcoscenico internazionale della bellezza a Riccione

Riccione, solitamente associata al turismo e al divertimento, per due giorni ha celebrato una forma d’arte differente che inneggia alla bellezza. L’International Hair Event Vitality’s 2023 ha visto brillare stelle provenienti da ogni angolo d’Europa. Ma una in particolare ha brillato per creatività e competenza l’hair stylist calabrese Roberto Vitaro.

Fondatore del brand Beauty Blonde, Vitaro ha inaugurato il primo salone in Calabria specializzato sul biondo, un colore tanto amato quanto complesso. Il suo talento, però, non si ferma ai confini italiani. Il 2024 vedrà Vitaro protagonista sulle passerelle prestigioso di Parigi, Dubai e Atene.

Il suo quadro moda, presentato a Riccione, ha affrontato un tema affascinante: la plasmabilità. I capelli, come argilla nelle mani di un artista, possono essere modellati, manipolati e trasformati. Eppure, come Vitaro ha magistralmente sottolineato, i colori, pur non essendo sostanze fisiche, possono anch’essi essere “plasmati” dagli artisti, creando sfumature, profondità e luminosità. Il biondo non è solo un colore di capelli, ma una manifestazione di arte, passione e determinazione.

Il successo del cosentino Roberto Vitaro è una testimonianza del potenziale e della passione che arde nei cuori dei calabresi.