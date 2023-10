Il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la prematura scomparsa di Giancarlo Filice: “Amico di Cosenza e dei cosentini”

“Formulo, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dott. Giancarlo Filice, amico di Cosenza e dei cosentini”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, appena appresa la triste notizia dell’improvvisa scomparsa di Giancarlo Filice, direttore Commerciale di Filca Farma.

“Ho avuto il piacere di conoscere ed intrattenermi amichevolmente con Giancarlo Filice nella scorsa primavera – ha proseguito il sindaco Franz Caruso – in occasione della consegna alla città dei 12 defibrillatori di proprietà del Comune che, rimasti inutilizzati dal 2017, sono stati ripristinati gratuitamente da Filca Farma proprio per volontà del dott. Filice. La sua generosità ed il suo altruismo, manifestati in maniera disinteressata e concreta, rimarranno ben impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti ricordandolo con affetto e gratitudine. Grazie al ripristino dei 12 defibrillatori, infatti, abbiamo creato nella nostra città vere e proprie aree cardioprotette, garantendo, attraverso la presenza dei DAE, la tempestività dell’intervento in eventuali casi di arresti cardiaci “.

“Alla famiglia di Giancarlo Filice esprimo, commosso – ha concluso il sindaco Franz Caruso – la mia vicinanza ed amicizia”.