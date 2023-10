Cariati (Cs), al via manutenzione straordinaria sul territorio comunale

“Riqualificazione in corso su tutto il territorio comunale, sul ripristino del decoro urbano, assessorati ed uffici sono impegnati senza soste. Dal cimitero alle contrade per finire ai presidi pubblici e alle strade Cariati è un cantiere a cielo aperto”.

È quanto fa sapere il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, precisando che la campagna di manutenzione straordinaria, che sta già interessando il perimetro urbano ed extraurbano, è resa possibile attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio e residui di mutui.

CIMITERO RIMESSO A NUOVO. – In vista dell’ormai prossima commemorazione dei defunti – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesco Cicciù – tutto il perimetro del Campo Santo è stato e continua ad essere destinatario di interventi diversi di messa in sicurezza e riqualificazione con maggiori comfort ed accoglienza finali per tutti.

È stata ripristinata la pavimentazione in alcuni tratti in cui il logorio del tempo l’aveva totalmente cancellata; sono state sistemate le ringhiere che separano i diversi terrazzamenti ed effettuata una profonda azione di tinteggiatura degli spazi comuni.

SICUREZZA STRADALE. – Sono partiti stamani (venerdì 27 ottobre) – informa l’assessore all’urbanistica Tommaso Critelli – i lavori di bitumazione su tutto il territorio comunale. I primi interventi hanno interessato contrada Villari. A seguire si procederà ad asfaltare via Santa Teresa, via Faggiano, via Nettuno e contrada Petraro. L’intervento, per un investimento di circa 70mila euro, è finanziato con risorse comunali a valere su economie rimaste inutilizzate da un vecchio mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI. – In questa macro attività di manutenzione straordinaria – precisano – rientra anche l’intervento sullo stabile in cui è insediato il Comando Stazione militare di Via Savastano. L’opera rientra in un finanziamento di 41mila euro della Regione Calabria a valere su uno specifico provvedimento della giunta regionale volto alla concessione di un contributo una tantum da destinare alla rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà comunale, destinati alle forze di Polizia.