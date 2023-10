Amalia Bruni: “Chiesta l’audizione in Terza Commissione dell’ingegnere Pasquale Gidaro per avere un’informativa completa sui lavori del Nuovo Ospedale della Piana”

“Ho da poco inoltrato la richiesta alla Terza Commissione per ascoltare il responsabile dell‘unità organizzativa autonoma e degli investimenti sanitari, l‘ingegnere Pasquale Gidaro. Sarà l‘occasione per avere un‘informativa precisa sullo stato dell‘arte per il Nuovo Ospedale della Piana. Teniamo fede agli impegni presi con i cittadini e proseguiamo, come Commissione, dopo l’Ospedale della Sibaritide, il monitoraggio degli ospedali da costruire. Ascoltare l‘ingegnere Gidaro ci servirà per avere il quadro completo della situazione e ad assicurare le comunità interessate che faremo tutti gli sforzi possibili per fare in modo che queste opere progettate da anni vedano la luce in tempi accettabili“. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Sanità