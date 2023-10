I Fichi di Cosenza DOP al FIET di Venezia 2023

La cucina italiana candidata a patrimonio culturale e immateriale Unesco.

Anche i Fichi di Cosenza DOP saranno al FIET di Venezia 2023, l’evento fieristico dell’eccellenza del Cibo e del Turismo italiano. Un’edizione davvero speciale, quella di quest’anno, che si impegnerà a promuovere la cucina come bene immateriale mondiale e come strumento per la promozione della cultura dei micro territori italiani. L’enogastronomia riveste – infatti – per il territorio italiano, oltre che un corposo incremento economico, anche un elemento caratteristico dello Stivale, posizionando l’Italia sul podio nell’avere la miglior cucina al mondo e candidandosi a patrimonio culturale immateriale Unesco.

A conferma di ciò, FIET si propone di dimostrare come non sia solo la semplice azione del “preparare del cibo” a rendere unica la Cucina italiana, bensì quell’insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basate sulle varie conoscenze locali e regionali.

Tutto ciò è reso possibile in una quattro giorni – dal 21 al 24 Ottobre – che raccoglierà i migliori chef nazionali ed internazionali nella creazione di piatti dal sapore italiano, utilizzando gli ingredienti del territorio. Tra questi, non potevano mancare i prodotti di punta calabrese, i Fichi di Cosenza Dop, che rivestiranno un importante ruolo nell’insaporire i diversi piatti. Essi – infatti – rappresentano a pieno il senso della biodiversità italiana, rivestendo il ruolo di prodotto caratteristico presente solo nella provincia di Cosenza.

Un evento tricolore al sapore italiano che riunisce le regioni verso un unico grande obiettivo, quello di dimostrare come la Cucina Italiana sia unica ed inimitabile.