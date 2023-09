Dopo 34 anni verranno nuovamente espletati dei concorsi nel Municipio di Acquaformosa. L’ultimo concorso è stato espletato nel lontano 1989, nel corso della sindacatura di Dante Vicchio. La giunta comunale, nell’approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) 2023 – 2025, ha previsto per gli inizi dell’anno prossimo l’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di 4 posti, di cui: due Dirigenti Area funzionari ex Cat. D, settore amministrativo – finanziario e 2 operatori esperti ex Cat. B.

“Negli ultimi 20 anni i dipendenti in servizio presso il Municipio di Acquaformosa sono passati da 35 agli attuali 19, più 4 tirocinanti e un lavoratore esterno. Se si considera, però, – sottolinea il sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli – che gran parte degli attuali dipendenti e i tirocinanti osservano orari part time si capisce facilmente che in 20 anni il personale in forza al Comune è più che dimezzato. A tutto questo bisogna aggiungere, inoltre, che vent’anni fa a dare man forte al Comune c’erano anche gli operai forestali del consorzio di bonifica e gli operai ex Anas che si occupavano della manutenzione su tutte le strade di campagna e sulle strade statali, mentre oggi tutte le incombenze ricadono solo ed esclusivamente sugli enti locali e, quindi, sui dipendenti comunali. Ad Acquaformosa anche il taglio dell’erba sulla strada provinciale viene effettuato dal Comune in quanto la provincia è assolutamente latitante, assente e sorda ad ogni richiesta. Altro elemento da considerare è che i dipendenti che c’erano 20 anni fa oggi hanno 20 anni in più. La situazione esistente non è certamente rosea, ma siamo, comunque, sempre riusciti a garantire alla popolazione tanti servizi, non solo quelli essenziali, facendo ricorso, nei periodi più delicati, all’attivazione anche di qualche borsa lavoro. L’anno prossimo, nel 2024, i lavoratori in forza al Comune diminuiranno ancora perché sono previsti ulteriori pensionamenti, sia di impiegati che di personale che opera all’esterno. La Giunta municipale, proprio in previsione di questa nuova diminuzione di dipendenti, su mia proposta, ha approvato un nuovo piano del fabbisogno del personale (PIAO). Un piano che, dopo ben 34 anni dall’ultimo concorso pubblico, bandito nel 1989 dall’allora sindaco Dante Vicchio, prevede l’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di 4 posti, di cui: due Dirigenti Area funzionari ex Cat. D, settore amministrativo – finanziario e 2 operatori esperti ex Cat. B.

“Un grande risultato – evidenzia il sindaco Capparelli – ottenuto grazie a una gestione oculata, prudente e molto scrupolosa dei soldi pubblici senza comunque mai negare un diritto ai cittadini. Nei limiti delle risorse disponibili mi sono sempre attivato e sono sempre intervenuto in prima persona per garantire tutti i servizi pubblici e tutti i diritti di ogni cittadino. Naturalmente per il conseguimento di questo ragguardevole risultato raggiunto devo ringraziare la mia giunta e tutti quei consiglieri comunali che mi sono stati vicini ed hanno sempre condiviso ogni scelta ed ogni iniziativa per il bene di tutta la collettività; solo lavorando in sintonia si raggiungono grandi risultati. Altre novità, importanti ed interessanti, ci aspettano per le prossime settimane. Ho ancora tante cose da portare avanti e tante altre da iniziare ex novo”.