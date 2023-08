A Camigliatello Silano il doppio evento della Fondazione Premio Sila

Un nuovo appuntamento, nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio Sila ‘49, per quest’ultimo scorcio di estate. Venerdì primo settembre, nella sede di Camigliatello della Fondazione, si terrà la presentazione del libro di Piero Bevilacqua “U’agricoltura per il futuro della terra”, il quale dialogherà con Battista Sangineto e Massimo Veltri.

La presentazione è in programma alle 18, subito dopo, alle 19, gli ospiti potranno partecipare alla conferenza spettacolo “Bella ciao. La genesi di un mito” con Dario De Luca e Sasà Calabrese. L’ingresso è gratuito.

«Siamo molto lieti – ha detto il presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini – di invitare tutta la comunità e i visitatori che si trovano in vacanza nella nostra Calabria a questo doppio pregiato evento. Un modo per riflettere sui temi della sostenibilità ambientale, ma anche per godere di autentici momenti di bellezza, tra musica e cultura». L’appuntamento, organizzato con la collaborazione di Destinazione Sila, è finanziato con le risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3 Erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2022” dalla Regione Calabria (Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura).