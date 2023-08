Marina di Sibari, nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e i cittadini

Nuovo successo per l’incontro che si è tenuto nel fine settimana a Marina di Sibari tra cittadini e turisti col sindaco Giovanni Papasso, il progettista l’ingegnere, Gilberto Celiberto, e Mimmo Petroni, giornalista ex capo ufficio stampa del Comune a cui è stata affidata la moderazione dell’evento.

All’incontro erano presenti la giunta, molti consiglieri, dipendenti e dirigenti comunali e una messe di residenti/turisti arrivati per ascoltare la spiegazione del progetto affidata proprio all’ingegnere Gilberto Celiberto e al sindaco Giovanni Papasso intervenuti insieme ad amministratori e tecnici comunali per confrontarsi con i cittadini sul futuro di Marina di Sibari.

Un confronto serrato e franco ma – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio – molto molto democratico nel quale si è discusso della questione regina che interessa il villaggio: portare l’acqua potabile a Marina di Sibari.

La serata è iniziata con la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Riqualificazione opere di urbanizzazione primaria del villaggio Marina di Sibari”.

“Nello specifico – ha spiegato l’ingegnere Celiberto – il programma elaborato su direttiva dell’amministrazione Papasso prevede: il rifacimento ex novo dell’intera rete idrica, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale già ammodernata di recente, il rifacimento ex novo dell’intera rete fognaria, con esclusione di quella insistente nel centro commerciale già ammodernata di recente, realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nelle aree sprovviste (la maggior parte), rifacimento ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con esclusione dei corpi illuminanti, sistemazione delle aree adibite a parcheggi, sistemazione delle aree adibite a verde pubblico, rifacimento delle strade con esclusione di viale Magna Grecia, via Sila, via Marina già ammodernata di recente, realizzazione marciapiedi su alcune delle strade più importanti, prolungamento della pista ciclabile esistente con due ulteriori tratti: il primo lungo via Dolcedorme ed il secondo lungo viale Magna Grecia”.

Nel corso del suo intervento il sindaco Papasso ha ribadito il lavoro fatto dalla sua amministrazione per Marina sin dal 2012 quando ne dichiarò la pubblicità e dette seguito a una serie di interventi che lo hanno portato agli antichi splendori.

“Oggi, tuttavia – ha ammonito però il sindaco – la situazione igienico-sanitario del villaggio è diventata quasi insostenibile ed è peggiorata. Abbiamo avuto delle disponibilità dalla Regione nella persona del Presidente Roberto Occhiuto e dell’Assessore Gianluca Gallo per risolvere il problema. Una disponibilità ribadita proprio il 4 agosto in occasione dell’intitolazione del porto dei Laghi di Sibari alla compianta onorevole ed ex presidente della regione Jole Santelli. Siamo convinti che il savoir-faire istituzionale pagherà ma lavoriamo per accelerare i tempi e scongiurare nuovi problemi amministrativi e giudiziari al villaggio. Non voglio essere il sindaco che dovrà evacuare il villaggio”.

Intanto residenti e cittadini hanno proposto agli amministratori comunali la costituzione di un comitato composto da cittadini e commercianti che vigilerà sui prossimi step da seguire.

Giovanni Papasso, Sindaco di Cassano all’Ionio