Celico (Cs), al via la XIII edizione del Festival dell’Effimero

Al via a Celico, alla Villa Comunale, la XIII edizione del Festival dell’Effimero, organizzato dal Comune di Celico, il patrocinio della Regione Calabria, e con la collaborazione dell’Associazione Culturale silAntica che ne cura la Direzione Artistica.

Il “Festival dell’Effimero” è una manifestazione culturale, artistica, musicale e gastronomica nata nel 2009 e giunta oggi alla sua Tredicesima edizione.

La programmazione del XIII Festival Dell’Effimero prevede 5 giornate e ben 13 singole iniziative, da martedì 22 agosto a sabato 26 agosto 2023, in due location allestite ad hoc per l’occasione: la villa comunale “Roberta Lanzino” (via Roma) e il pattinodromo “Pasquale Beltrano” (via della Resistenza).

Si inizia con il Festival della Lettura “Abate Gioacchino”, evento dedicato all’illustre celichese citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Un evento nell’evento che prevede alcune presentazioni di libri rispettivamente nei pomeriggi del 22, 23 e 24 agosto, dalle ore 18:30, con i seguenti titoli proposti al pubblico: “La donna nella Storia della Calabria” di Loredana Giannicola, Marilù Sprovieri, Massimo Veltri, Giuseppe Trebisacce; “Dalla carta allo schermo. Negri Sport in the U.S.A” “Le Dee di Olimpia” di Francesco Gallo;; “Diario di una Pandemia” di Daniela de Marco; “Pulpette. Racconti Pulp e alte frattaglie ” di Giovanni Canadè e Nazareno Loise; “Amati sempre”di Sergio del Giudice; Ricordando Franco Dionesalvi” di Alma Pisciotta.

Si continua con le esibizioni di diversi artisti calabresi:

il 22 agosto alle ore 22:00 andrà in scena il musical “L’Amore non muore mail”

il 23 agosto ancora si esibiranno in concerto i BeMove

il 24 agosto sarà la volta dei ReskaBlu.

Il pomeriggio del 25 Agosto sarà dedicato ai bambini con attività di animazione e AcroYoga.

Alle 22:00 Invece, avrà luogo il concerto degli ZERO ASSOLUTO, gruppo musicale di livello nazionale e internazionale, con singoli come “Semplicemente” che è rimasto per trenta settimane di seguito in classifica nell’anno della sua uscita o ancora il singolo “Per dimenticare” del loro terzo album “Sotto una pioggia di parole”, che è stato utilizzato come colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia del 2010.

Il 26 Agosto, nel pomeriggio si svolgeranno i tradizionali giochi popolari presso la villa comunale, e dalle 22:00, gli spettacoli di S.I.M.O, di ALFA, giovanissimo ma talentuoso artista che vanta numerosi successi in campo nazionale, il cui ultimo singolo “Bellissimissima” è già disco di platino oltre che sempre ai primi posti tra i singoli più ascoltati sulle principali piattaforme di streaming.

Tutte le serate del XIII Festival dell’effimero si concluderanno nell’area food, con i DJ set di: DJ Smile, Matteo Mascali DJ, Manuel The Lion, Davide Avallone e Frank Lav DJ.