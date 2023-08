Cosenza, gli assessori De Cicco e Sconosciuto ed i capigruppo Gigliotti e Puzzo: “Bene nuovo investimento su via Popilia”

“L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso si è resa protagonista di un nuovo corposo ed importante investimento su via Popilia. Di ciò siamo particolarmente soddisfatti perché ancora una volta ed in maniera concreta si manifesta la volontà politico/amministrativa di dare finalmente attenzione e dignità a quartieri che per troppo tempo sono stati dimenticati dall’azione di governo cittadino”. Lo affermano in una nota gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, ed i capigruppo, Francesco Gigliotti di Francesco De Cicco Sindaco, e Daniela Puzzo, di Cosenza Libera, in una nota congiunta in cui esprimono soddisfazione per la centralità che l’attuale Esecutivo Comunale, guidato da Franz Caruso, sta dando ai quartieri popolari della città.

“Riqualificare e valorizzare i quartieri popolari di Cosenza – prosegue la nota – significa innanzitutto ridare dignità ai loro residenti, la maggior parte dei quali soffrono un disagio sociale ed economico che prescinde, in molti casi dalla loro volontà. L’azione portata avanti, inoltre, a favore di queste zone lasciate al degrado ed all’incuria, esprime un impegno determinato per migliorare l’immagine stessa della città che può crescere e svilupparsi solo se non lascia indietro chi è meno fortunato di altri.

In questo contesto è parimenti importante rafforzare i legami ed i collegamenti tra i diversi quartieri della città e tra questi ed il centro urbano, per rafforzarne l’identità e la coesione. Per fare ciò, però, è necessario anche l’impegno dei cittadini che devono sostenere questi processi di rigenerazione e valorizzazione del territorio, attraverso comportamenti civili e decorosi che rispettino e tutelino il patrimonio pubblico e non deturpandolo”.

“Siamo soddisfatti di quanto è stato avviato e portato avanti in questi primi 20 mesi dalla nostra amministrazione, guidata con lungimiranza dal sindaco Franz Caruso – concludono Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto, Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo – perché rispecchia sotto ogni punto di vista il nostro impegno politico per Cosenza ed i cosentini”.