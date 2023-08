A Santo Stefano di Rogliano un mosaico dedicato a David Sassoli

Inaugurato il mosaico in ricordo del compianto Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli realizzato dall’architetto Francesco Arabia. Un pomeriggio, quello trascorso nella bellissima location del comune di Santo Stefano di Rogliano, ricco di particolare interesse verso l’Europa e più precisamente sui valori e la vita di Sassoli.

Nel corso degli interventi si è ricordata la figura di David, la sua impronta indelebile lasciata nel percorso di integrazione Europea e l’attenzione sempre rivolta ai valori di dignità, pace, solidarietà fondanti dell’Unione.

Sono intervenuti la Sindaca Lucia Nicoletti, il Questore di Cosenza dott. Spina, il vice Prefetto Vicario di Cosenza dott.ssa Correale, il consigliere provinciale Giovanni Tenuta, l’On. Anna Laura Orrico, in video collegamento l’Europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l’On Graziano Di Natale, l’arch. Arabia realizzatore del mosaico, il vicesindaco Giovanni Benincasa e l’assessore Santo Orrico.

L’On. Ferrandino, durante il suo intervento, ha posto l’attenzione su quanto sia “importante per il meridione d’Italia il collegamento con l’Europa, da essa, infatti, tramite i fondi del PNRR i comuni del Sud Italia potranno godere di quel salto di qualità che manca, basti pensare – ha sottolineato – tra i tanti atavici problemi che attanagliano il meridione d’Italia, il parametro occupazionale rappresenta una forte criticità, dunque bisogna porre fine a ciò, evitando di aumentare il divario tra nord e sud, solo tramite la realizzazione di progetti. Non possiamo permetterci di perdere questa grande opportunità di riscatto del nostro territorio.

“Ed ancora – in conclusione – David Sassoli ha rappresentato il vero senso di essere cittadino europeo, come lui stesso affermava l’Europa ha anche e soprattutto bisogno di un nuovo progetto di speranza, un progetto che ci accomuni, un progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà, un progetto che sia ovvio per tutti gli europei e che ci permetta di unirci. La sua saggezza, la sua gentilezza e i suoi valori devono continuare ad essere esempio per tutti noi ma soprattutto per le future generazioni. Vero pilastro della società. Giornate come queste -infine- servono proprio a far accrescere nei giovani i veri valori della politica”.