San Giovanni in Fiore: FI rilancia l’attività politica

Forza Italia certifica l’unità e conferma massima intesa e piena collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il dato è stato suggellato nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi, su iniziativa del coordinatore provinciale Gianluca Gallo, presenti – oltre allo stesso Gallo – la consigliera regionale Pasqualina Straface, i vertici locali del partito, i consiglieri comunali azzurri, diversi iscritti e simpatizzanti.

Preso atto degli accadimenti verificatasi nel corso dell’ultima, più recente seduta del consiglio comunale, ai quali ha fatto seguito un’attenta valutazione in ordine a comportamenti del gruppo consiliare ritenuti errati e perciò da non ripetere, il partito e lo stesso gruppo consiliare hanno sancito la volontà di procedere nel solco dell’armonia e confermato il sostegno all’amministrazione comunale, anche per consentire il concretizzarsi di ulteriori punti programmatici qualificanti l’azione del governo cittadino ed utili allo sviluppo ed alla crescita economica e sociale di San Giovanni in Fiore. Da qui, inoltre, la scelta di promuovere una serie di iniziative volte a favorire un rilancio dell’attività politica ed una relazione sempre più intensa e propositiva con l’amministrazione comunale, all’interno della quale il partito azzurro ed i suoi rappresentanti in seno all’assemblea consiliare– nel dialogo con le altre forze di centrodestra e di maggioranza – continueranno a garantire un contributo rilevante in termini di idee e progettualità, nel costante confronto con la stessa AC, per dare nuova linfa sia al radicamento del partito – già portato avanti con risultati soddisfacenti – sia al lavoro della giunta Succurro, caratterizzatasi per gli importanti traguardi sin qui raggiunti.