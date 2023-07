Cosenza, il cordoglio del sindaco Caruso per la scomparsa del sovrintendente di polizia Franco Curcio: “Vicini alla sua famiglia, al Questore e a tutti i colleghi”

“L’Amministrazione comunale e la città di Cosenza sono addolorate per la scomparsa del Sovrintendente di Polizia Franco Curcio. In questo momento siamo vicini alla sua famiglia, al Questore Michele Maria Spina e a tutti i colleghi della Questura di Cosenza cui indirizziamo i sentimenti del più profondo cordoglio”.

Queste le parole del Sindaco Franz Caruso che ha inviato un messaggio alla famiglia del Sovrintendente Curcio e alla Questura di Cosenza dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. “Benvoluto da tutti – ha aggiunto Franz Caruso – il Sovrintendente capo Franco Curcio si è distinto nel corso della sua attività professionale, sia come coordinatore dell’ufficio di gabinetto del Questore che come referente dei rapporti con la stampa, per le sue qualità umane e per la sua proverbiale cordialità, incarnando la figura dell’esemplare rappresentante delle forze dell’ordine che contempera l’impegno costante nell’esercizio delle sue funzioni con altre doti significative, in primis la capacità di ascolto ed il modus operandi al servizio della comunità. La sua scomparsa ci rattrista enormemente e l’Amministrazione comunale esprime la sua vicinanza e le più sentite condoglianze alla moglie e a tutti i suoi familiari”.