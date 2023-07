Trebisacce (Cs), tutto pronto per la rassegna letteraria “Libri d’amare”

Si inaugura giovedì 20 luglio “LIBRI D’AMARE”, la rassegna dedicata al piacere della lettura che scandirà la programmazione socio-culturale con dibattiti ed incontri con autori e scrittori. Dopo la scopertura dell’istallazione turistica sul Lungomare all’altezza del Pontile e la presentazione della proposta di intrattenimento socioculturale estivo ed autunnale con la quale l’Amministrazione Comunale si avvia a rendere più coerente ed unitaria la comunicazione turistica annuale di Trebisacce si entra nel vivo degli eventi.

“Ci rendiamo conto – ha spiegato il Sindaco Alex Aurelio intervenuto nel corso dell’iniziativa pubblica di presentazione dell’istallazione al Pontile, insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone ed a Lenin Montesanto responsabile della comunicazione istituzionale dell’ente – che la duplice strategia condivisa dall’Amministrazione Comunale, di distinguere la programmazione degli eventi di intrattenimento sociale dalle politiche turistiche e di privilegiare l’investimento pubblico sul marketing territoriale, può essere percepita forse come decisione impopolare nell’immediato. Allo stesso tempo – ha aggiunto il Primo Cittadino – siamo sempre più convinti che come classe di governo abbiamo la responsabilità di non confondere i turismi con la spesa per intrattenimento dei residenti, l’ordinaria amministrazione del presente con la capacità di progettare, di immaginare e costruire prospettive future diverse, confrontandosi ed ispirandosi, settore per settore, alle migliori prassi disponibili nel panorama nazionale, europeo e mondiale. Non avvertiamo alcun complesso di inferiorità nel riconoscere, anzi nel rivendicare – ha concluso Aurelio – proprio nello studio e nell’analisi comparativa di altre esperienze di successo la fonte delle nostre scelte e dell’indirizzo di medio e lungo termine che vogliamo perseguire, insieme a tutti gli attori sociali ed imprenditoriali, in tema di progressiva costruzione della destinazione turistico-esperienziale”.