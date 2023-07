Presentata la prima edizione del “Salgemma Lungro Festival” programmazione estiva di eventi artistici, attività culturali e di intrattenimento che si terrà a Lungro tra i mesi di luglio e agosto. Alla conferenza stampa, tenutasi al Museo Storico della Miniera di Salgemma di Lungro, presenti oltre al Sindaco Carmine Ferraro, il Vice Sindaco Alfonso Mele, la Presidente del Consiglio Comunale Valentina Pastena, Erika Liuzzi di Piano-B anche il Vice Presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa e la Consigliera regionale Pasqualina Straface. Il Festival pone al centro Lungro, la sua storia e la sua territorialità, partendo dalla miniera di Salgemma che ha rappresentato per millenni la più grande ricchezza di quasi tutta la piana di Sibari. Proprio il sale, veniva esportato in tutta la Calabria, in altre regioni italiane e fino in Europa. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Carmine Ferraro e ideato e realizzato da Piano-B, intende ripartire da qui, offrendo attività culturali ed artistiche collegate tra loro dal “Sale” come elemento di vita, sostenendo il territorio e il suo indotto economico, contribuendo a fornire un’offerta culturale e turistica di alta qualità. Un progetto che parte dall’unicità del territorio e che offre momenti di spettacolo e produzioni originali che vedono protagonisti indiscussi le eccellenze artistiche calabresi. Tra gli ospiti i cantautori Sasà Calabrese, Daniele Moraca, l’attore, drammaturgo co-fondatore di Scena Verticale, presente tra l’altro tra il pubblico della conferenza, Dario De Luca e tanti altri musicisti. Il Salgemma Lungro Festival propone infatti un cartellone di eventi ricco e adatto a tutti, costruito in sezioni che hanno il sapore del Sale: “SERENATE DI SALE”, “SALE FINO” e “SALI&SAPONI”, puntando a diventare un Brand riconoscibile da promuovere e valorizzare nel corso dell’intero anno solare. Il “Salgemma Lungro Festival” comprende inoltre una programmazione “OFF” che inserisce in un unico cartellone gli eventi organizzati dalla Pro Loco, dall’Accademia del Mate e dalle associazioni culturali del territorio.

Certi della valenza dell’iniziativa anche il Vice Presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa e Pasqualina Straface Consigliere Regione Calabria, che hanno sottolineato quanto l’unicità e l’identità dei territori sia la strada giusta da percorrere verso la crescita economica e culturale della nostra regione, ponendo anche l’attenzione verso l’area della Salina di Lungro ad oggi luogo inagibile sottoposto a dissesto idrogeologico.

Ampio spazio, al termine degli interventi, alle degustazioni di prodotti tipici lungresi e alla musica con Mattia Tenuta e Roy Panebianco duo, nel primo appuntamento delle “Serenate di Sale” in un momento finale di aggregazione che ha visto l’ampia platea partecipante protagonista.

I prossimi appuntamenti sono previsti per il 20 luglio con la commedia teatrale “Simpatici anno zero” a cura di A. Pavone alle ore 18.00 presso la Casa della musica V. Straticò e il 25 luglio alle ore 21.30 con “SERENATE DI SALE, Tango e sale alla fine del mondo” con Sasà Calabrese e Salvatore Cauteruccio in Piazza Salita Vittorio Emanuele II. L’intera programmazione è consultabile sul canale social del festival Salgemma Lungro Festival.