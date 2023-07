Cariati (Cs), convocata la seduta del Consiglio comunale: all’odg l’adesione all’autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria

Adesione all’Ente di governo dell’autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria; proposta di legge al Parlamento per le modifiche del decreto legge relativo all’organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del PM (2012) e approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022.

Sono, questi, i principali punti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dal Presidente Alda Montesanto in prima seduta per venerdì 21 alle ore 17 nella sala consiliare di Piazza Rocco Trento. In caso di seduta deserta l’assise si riunirà in seconda convocazione lunedì 24 luglio.

In merito al rendiconto di gestione, il Consiglio tra gli 8 punti inseriti, si confronterà anche sul provvedimento di ripiano, sulla ratifica della deliberazione relativa alla variazione al bilancio 2023-2025 e sull’assestamento della salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023.