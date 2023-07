Cariati (Cs), ‘Dopo di Noi’: domande al via dal 18 luglio

“Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine (deistituzionalizzazione) o interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Sono, queste, le due tipologie di sostegno che le persone con disabilità grave residenti nei comuni dell’Ambito territoriale Sociale, potranno richiedere relativamente al progetto DOPO DI NOI. È aperta la procedura di presa in carico dal servizio sociale professionale”.

È quanto fa sapere l’ufficio Area alla Persona informando che è stato pubblicato l’avviso. Le domande potranno essere presentate dagli aventi diritto residenti a Cariati, Bocchigliero, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia a partire da domani, martedì 18 luglio, giorno successivo alla pubblicazione e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Sono circa 51 mila euro le risorse assegnate all’Ats per le annualità 2016-2017 e 2018.

L’avviso è rivolto alle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. In vista del venir meno del sostegno familiare la progressiva presa in carico della persona interessata avviene già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Migliorare la qualità della vita dei beneficiari, contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’assistito, attraverso progetti individuali personalizzati. Sono, questi, gli obiettivi del programma che prevede l’accesso dei beneficiari, individuati tramite valutazione multidimensionale a cura dell’equipe dell’Ambito di Cariati.

Le due misure di intervento sono destinate a favorire interventi infrastrutturali come l’eliminazione di barriere architettoniche, messa a norma degli impianti, adattamenti domotici canoni di locazione e spese condominiali (linea a) e interventi gestionali come il sostegno alla domiciliarità ed accompagnamento all’autonomia, gruppi appartamento con ente gestore o autogestiti, co-housing/housing, pronto intervento (linea b).

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Cariati, nella sua qualità di comune capofila, consegnata a mano, al Protocollo Generale dell’Ente o presso uno dei comuni dell’ATS di Cariati; via PEC, all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell’ente.