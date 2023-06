Straface: “A Bocchigliero in arrivo l’ambulatorio di telemedicina e la pista per l’elisoccorso”

“Oggi stiamo mandando un segnale importante e lo stiamo facendo in modo bellissimo e sano, camminando per coinvolgere più donne possibile verso la prevenzione” è quanto afferma l’On Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Sanità regionale che nella mattinata odierna ha partecipato insieme a tante donne alla Prima edizione della “Passeggiata in rosa per la prevenzione” organizzata nel Comune di Bocchigliero dalla

Pro loco e l’Associazione OncoMed di Cosenza.

“La prevenzione è la più grande delle armi che abbiamo per lottare contro le malattie ed essere qui, tra tante donne per parlarne ed agire oggi è fondamentale. Aggiungiamo un altro tassello al disegno più grande che si sta delineando, infatti è attraverso il lavoro di squadra e sinergico che vede la Regione Calabria in prima linea nel sostenere le Asp nelle campagne sulle prevenzione che stanno mettendo in moto, che si raggiungerà un sempre maggior numero di persone.

Ringrazio quindi la presidente della Proloco Maria Rosaria Rizzuti, il Dr Pietro Leonardo Perri, la Dr.ssa Mariagrazia Politano, la Dr.ssa Vittoria Paletta, la Dr.ssa Anna Pugliese, la dott.ssa Carmela Sciarrotta, l’ostetrica Vittoria Valente, Sonia Butera, il Dr. Iacovino e Maria Josè Caligiuri di “Azzurro Donne” che sono intervenuti con me per parlare di prevenzione ma anche delle prossime novità che riguarderanno la sanità nel comune di Bocchigliero.

I Comuni che si trovano geograficamente nell’ entroterra e che sono più piccoli” continua la presidente della Terza Commissione Sanità “hanno subito in passato molti, troppi tagli e privazioni sanitarie ma oggi le cose stanno cambiando perché nei prossimi mesi, Bocchigliero vedrà una serie di servizi a favore della cittadinanza. Il potenziamento della rete territoriale vedrà l’attivazione specialistica ambulatoriale di geriatria, cardiologia e diabetologia, verrà poi attivato il Cup e l’assistenza agli utenti, due grandissime novità riguardano invece l’apertura del primo ambulatorio di telemedicina della nostra Asp, attraverso il quale saranno le informazioni a muoversi e non i pazienti, andando anche a colmare quel gap derivante dalla distanza dai presidi sanitari; si potranno dunque” sottolinea l’On Straface “visitare e televisitare i pazienti, eseguire prestazioni come elettrocardiogrammi ed ecografie che verranno trasmessi e visionati dai medici dello Spoke di Corigliano-Rossano e a gestire i device saranno operatori sanitari formati proprio nella gestione di dati e programmi.

L’altra importante novità, è che verrà realizzata la pista per l’elisoccorso e questo permetterà non solo di accorciare le distanze geografiche ma sarà fondamentale per diminuire drasticamente le tempistiche di salvataggio.

Queste sono solo alcune delle ultime novità che riguardano il riordino della nostra sanità sotto la guida del Presidente Roberto Occhiuto, che passo dopo passo ci condurrà verso un sistema sanitario più pragmatico, efficiente e su campagne di prevenzione fondamentali per la popolazione.

Come Presidente della Terza Commissione Sanità e ancora prima come donna” conclude l’On Straface “credo che la prevenzione sia fondamentale per proteggerci e bloccare in fase iniziale le patologie che potrebbero colpirci.

Noi donne tendiamo a trascurarci spesso tra le mille cose che abbiamo da fare lavoro, famiglia, impegni multipli ma dobbiamo credere nella prevenzione e decidere di prenderci cura di noi stesse”