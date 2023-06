L’Aidaa: “Dov’è finito il cinghiale preso a bastonate?

L’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), ha reso noto, in un comunicato, “di avere inviato alla Procura di Cosenzauna denuncia in relazione al video è apparsa sui social girata ad Amantea nel quale si vede una persona che insegue con un bastone e probabilmente tenta di ammazzare un cucciolo di cinghiale alla presenza della polizia locale che poi a sua volta tenta di afferrarlo con un sacco facendo finire il cucciolo di cinghiale incastrato in una ringhiera”. “Abbiamo visto con orrore il video – è detto nel comunicato dell’associazione ambientalista – ed abbiamo deciso di denunciare alla Procura innazitutto il signore che inseguiva il cucciolo di cingiale co il bastone per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale e di segnalare anche il comportamento della polizia locale presente sul luogo che non è intervenuta per difendere il cucciolo dalle bastonate ma ha contrinuito a catturare in maniera impropria il cucciolo di cinghiale”. Inoltre Aidaa chiede di “sapere che fine ha fatto questo cucciolo, dove è stato portato e le sue condizioni di salute”.