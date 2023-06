A San Giovanni in Fiore la settimana del turismo delle radici: Festival del costume tradizionale calabrese e Premio Santelli tra i principali appuntamenti”

La Settimana del turismo delle radici e il Premio Jole Santelli saranno presentati in conferenza stampa giovedì 15 giugno, alle ore 10,30 nel Salone degli specchi della Provincia di Cosenza. Da lunedì prossimo alla domenica successiva, San Giovanni in Fiore ospiterà la Settimana del turismo delle radici, ideata dalla sindaca Rosaria Succurro, con due appuntamenti di particolare richiamo: il primo Festival del costume tradizionale calabrese e la seconda edizione del Premio Jole Santelli. «La presidente Santelli – precisa Succurro – è l’emblema dell’amore incondizionato che ogni calabrese nutre per la propria terra, per la sua bellezza, le sue tradizioni e la sua gente. È dunque altamente simbolico che il Premio Santelli si tenga quest’anno a San Giovanni in Fiore, tra le città italiane con la più importante storia di emigrazione e oggi punto di riferimento per il turismo di ritorno dei calabresi sparsi nel mondo». «Nella settimana prossima, in cui ricadrà la festa del patrono san Giovanni Battista, a San Giovanni in Fiore vivremo dunque – anticipa la sindaca Succurro – un’atmosfera bellissima, imperdibile, ricca di iniziative culturali ed enogastronomiche sul turismo delle radici, fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori».