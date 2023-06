Cosenza, proseguono gli appuntamenti di “Giugno, il mese del benessere”: domani l’incontro sulle intolleranze e allergie alimentari

Secondo appuntamento, mercoledì 14 giugno, a Villa Rendano, del ciclo di incontri dal titolo “Giugno, il mese del benessere”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, con il coordinamento dell’Assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, e la collaborazione della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, presieduta da Walter Pellegrini.

Il nuovo appuntamento è per le ore 17,30. Si parlerà di “Intolleranze e allergie alimentari”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, si alterneranno al tavolo dei lavori alcuni apprezzati professionisti come l’allergologo Saverio Daniele e lo specialista in pediatria Salvatore Chiappetta. Interverranno, inoltre, la biologa nutrizionista Antonella De Luca, la testimonial Rossana Del Santo, la psicologa e psicoterapeuta Anna Scaglione e il docente dell’Istituto d’istruzione superiore “Mancini-Tommasi”, Carmelo Fabbricatore. A moderare i lavori, l’organizzatrice di eventi, Anna Laura Mattesini.

Anche in questa nuova occasione, l’obiettivo di “Giugno, il mese del benessere” sarà quello di aprire, con il contributo dei qualificati relatori presenti, un’importante riflessione su una delle problematiche sanitarie più attuali e diffuse e sulle quali è imprenscindibile avviare un percorso di tempestiva ed attenta prevenzione.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale del Sindaco Franz Caruso 4 dell’Assessore De Marco c’è la finalità di far sì che Cosenza diventi la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, attraverso la promozione di corretti ed equilibrati stili di vita.