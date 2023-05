Statale 106 Corigliano-Rossano, superata l’empasse istituzionale: c’è la delibera regionale per la deroga al dibattito pubblico

Nella giornata di ieri – martedì 23 maggio – il sindaco Flavio Stasi, aveva evidenziato il corto circuito istituzionale sul tema della nuova Ss. 106 nel tratto Sibari-Coserie, rispetto a questioni prettamente burocratiche e finanziarie. Questa mattina è arrivata al protocollo dei Comuni ed anche di Anas la lettera di trasmissione della delibera di Giunta Regionale rispetto alla deroga al dibattito pubblico sulla nuova Ss. 106. Superato definitivamente, dunque, l’empasse istituzionale di queste settimane.

«Ora la priorità è chiudere la partita dei fondi: il Governo deve quanto meno certificare i tratti prioritari come proposti dal Commissario Simonini e stanziare definitivamente le risorse necessarie – in pochi anni e non in 15 – per consentire di procedere nel cronoprogramma stabilito: Studio di Impatto Ambientale, Conferenza dei Servizi, Appalto Integrato, Lavori – dichiara il sindaco Flavio Stasi – dopo le tante parole, quasi sempre fuori tema, dei mesi scorsi, si compia questo unico atto di concretezza per consentire di valorizzare il gran lavoro fatto da Comune, Regione ed ANAS».