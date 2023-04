Scomparsa Gabriele Limido, Arnoni (Fdi): “Protagonista di molte battaglie politiche anche a Cosenza”

«Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Limido per la scomparsa del caro amico Gabriele» – è quanto dichiara in una nota Michele Arnoni dirigente provinciale di FDI

«Originario di Cropalati, già consigliere Regionale nel Lazio ed in Calabria – prosegue la nota – Gabriele Limido, da coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale prima e da coordinatore Regionale del partito di Francesco Storace poi, è stato per molti anni animatore di tante battaglie politiche anche nella nostra città di Cosenza. Un uomo onesto e caparbio, con il quale ho condiviso un percorso politico, e di cui conservo un nitido ricordo. Un uomo che si è sempre battuto per nobili ideali, che ha dato tanto alla sua comunità politica fin dalla gioventù sia nel Lazio, a Roma, che nella “sua” Calabria, che ha fatto della coerenza il proprio stile di vita. Un abbraccio alla sua famiglia, alla moglie Mimma, ai figli Valerio Benito, Gianluigi ed Elisa. Ciao Gabriele».