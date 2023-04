Antoniozzi sulla scomparsa di Gabriele Limido: “Era un uomo buono, coerente e perbene”

“Piango la scomparsa di Gabriele Limido, amico e collega nel Consiglio regionale del Lazio, uomo buono, coerente e perbene”.

Lo afferma, in una dichiarazione, Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in relazione alla morte dell’esponente politico di centrodestra che era nato 77 anni fa a Cropalati, in provincia di Cosenza.

“Conoscevo Gabriele da ragazzo – aggiunge Antoniozzi – poiché il padre, amministratore locale democristiano, era legato a mio padre. Gabriele, sin da ragazzo, militò nel Movimento sociale italiano, trasferendosi a Roma. Dopo l’esperienza nel Lazio, fece anche uno scorcio di legislatura nel Consiglio regionale della Calabria, subentrando a Giovanni Dima”.

“Gabriele – dice ancora il vicecapogruppo di FdI alla Camera – era un uomo buono che non ha mai nascosto le sue idee. Perse il giovane fratello Rodolfo per un incidente stradale. Amava tantissimo la nostra Calabria. Oggi per noi é un giorno davvero tanto triste”.