Al via a Mendicino il progetto della Comunità Energetica

Il Consiglio Comunale di Mendicino ha approvato il percorso per la creazione di una comunità energetica per far fronte al rincaro dei prezzi e alle trasformazioni in atto nel settore energetico.

“Vogliamo assicurare alla comunità mendicinese una prospettiva sicura e serena nell’approvvigionamento di energia per i prossimi decenni, andando a produrre in loco parte del nostro fabbisogno energetico – ha dichiarato il sindaco Antonio Palermo -. Realizzare impianti fotovoltaici e favorire l’autoconsumo diffuso sul nostro territorio, grazie ai provvedimenti e agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili dall’UE e dal PNRR, è un’opportunità straordinaria e noi ci siamo attivati tra i primissimi in Calabria per raggiungere tali obiettivi”.

L’approvazione in Consiglio Comunale segna un passaggio fondamentale per avviare le prime fasi di un processo innovativo e ambizioso. Presto verranno organizzati incontri con i cittadini, gli operatori economici e gli altri enti presenti sul territorio per illustrare le modalità di partecipazione e i vantaggi della comunità energetica. Il Comune, che è soggetto capofila e coordinatore della «CER», pubblicherà gli avvisi per partecipare attivamente a tale processo come socio-produttore «prosumer» oppure solo come consumatore «consumer» dell’energia prodotta sul territorio. Intanto si procederà a verificare i siti idonei sul territorio comunale ad ospitare impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa prima fase si concluderà con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la comunità energetica, che comprenderà oltre all’Ente Comunale, i cittadini, le imprese e le altre istituzioni locali che vorranno condividere le opportunità e i vantaggi di questo percorso.

“L’obiettivo è quello di terminare al più presto la fase progettuale e installare presto gli impianti fotovoltaici necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della nostra comunità– aggiunge Palermo -. In questo modo i vantaggi saranno davvero per tutti: il Comune infatti non solo azzererà il costo delle proprie bollette ma avrà una rendita sicura per i prossimi 20 anni. Potendo così investire più risorse in quei settori oggi danneggiati dal drenaggio di risorse del caro energia. I cittadini e le imprese avranno un notevole risparmio in bolletta e, in più, aderendo gratuitamente al progetto e consumando energia a km 0, saranno i protagonisti di questo epocale cambiamento”

“Lo sforzo – conclude il Sindaco – è sicuramente pesante ma ancora una volta abbiamo dato vita con entusiasmo e passione a questo nuovo progetto visionario che ci permetterà di incidere in modo significativo sull’economia locale e sull’ambiente in cui viviamo, peraltro senza investire risorse del bilancio comunale.”