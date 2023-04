Rende (Cs), a Quattromiglia torna il mercatino del Comitato “Terra Nostra”

Domani, 11 aprile, a Quattromiglia di Rende ritorna il mercatino del Comitato “Terra Nostra”. Il mercoledì diventerà il giorno dedicato all’acquisto a Km0 , un’opportunità per poter acquistare i prodotti direttamente dalle micro-aziende della provincia di Cosenza.

Sarà un’opportunità sia per acquistare e degustare dei prodotti eccezionali realizzati da micro produttori in modo naturale e tradizionale. Molti i prodotti disponibili dalle verdure prodotte in modo naturale secondo la tradizione contadina calabrese. ai salumi e formaggi tipici della nostra gastronomia. Un occasione per mangiare bene ed aiutare le micro imprese contadine in questo periodo di notevole difficoltà per la produzione agricola.