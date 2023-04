La Presidente della Repubblica del Kosovo in visita all’Unical

Il prossimo giovedì 13 aprile sarà in visita all’Università della Calabria la Presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, accompagnata dall’Ambasciatrice del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim.

La Presidente della Repubblica del Kosovo ha manifestato la volontà di conoscere personalmente il campus, dove tanti studenti kosovari hanno studiato e si sono formati, mettendo a disposizione la loro formazione al servizio della giovane Repubblica del Kosovo, che ha acquisito negli anni un’importanza strategica nella regione balcanica. Anche l’Ambasciatrice Lendita Haxhitasim si è laureata in Scienze Politiche all’Unical e, grazie alla sua formazione, ha potuto intraprendere una brillante carriera diplomatica. Da ricordare anche il qualificato apporto dato allo sviluppo degli studi albanesi nel nostro Ateneo, dal 1992 al 2016, dal professore kosovaro Anton Nikë Berisha.

Inoltre, vari dipartimenti dell’Unical, così come la Fondazione universitaria “F. Solano” e il Laboratorio di Albanologia del dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES), hanno stabilito negli anni numerosi rapporti di collaborazione didattica e scientifica con le università e le istituzioni accademiche kosovare, in particolar modo con l’Università di Prishtina, da cui sono derivate diverse ricerche scientifiche svolte in partneriato.

La Presidente Vjosa Osmani-Sadriu sarà ricevuta nella sede del rettorato dal pro-rettore vicario Francesco Scarcello, in assenza del rettore Nicola Leone impegnato a Roma per la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Dopo una visita guidata ai fondi albanologici speciali conservati nella Biblioteca di Area Umanistica, la Presidente visiterà il laboratorio STAR, che promuove l’innovazione e la ricerca in diversi ambiti che vanno dal biomedicale all’archeologia, dalla meccanica di precisione alla statistica.

Infine, la Presidente, docente universitaria di diritto internazionale presso l’Università di Prishtina, dopo aver conseguito il PhD all’Università di Pittsburgh, terrà una lezione a docenti e studenti dal titolo “The Republic of Kosovo: state of democracy, alliances and its international integration”. La lezione sarà svolta alle 11:00 presso la sala stampa del Centro congressi “Andreatta” e sarà introdotta da Luigi Boccia, delegato del Rettore per il coordinamento delle Relazioni internazionali in Europa.

La visita della Presidente della Repubblica del Kosovo rafforzerà ulteriormente i rapporti scientifici e culturali tra l’Università della Calabria e la comunità kosovara che ha salde radici in Calabria, soprattutto presso la comunità arbëreshe.