Maltempo, sindaco di Vaccarizzo Albanese invita alla prudenza: “Attenzione per rischio frane”

Rischio frane e smottamenti come possibile conseguenza delle avverse condizioni metereologiche previste fino alla mezzanotte di oggi (lunedì 3), l’Amministrazione Comunale invita i cittadini alla massima prudenza.

Vista l’allerta arancione comunicata dalla scorsa notte (domenica 2) dalla Protezione Civile e i diversi disagi registrati sul territorio comunale con l’allagamento di alcuni tratti e la caduta di un palo dell’illuminazione pubbliCA, l’invito – avverte il Sindaco Antonio Pomillo – è a non allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; ad evitare zone al di sotto del livello stradale e la circolazione in prossimità dei corsi d’acqua, ad alto rischio esondazione.

In caso di pericolo per persone o cose si invita a contattare i Vigili del Fuoco o i Carabinieri.