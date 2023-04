Corigliano-Rossano, verso superamento emergenze Maviglia e Ceradonna: in Consiglio rassicurazioni dagli assessori al ramo

“Emergenza dissesto idrogeologico, in contrada Maviglia, sarà ripristinato a spese dell’Ente il muro di contenimento crollato sulla strada di pertinenza comunale. In contrada Ceradonna, in assenza di finanziamenti ad hoc, si interverrà comunque per ripristinare la viabilità, interrotta ormai da 8 anni e motivo di preoccupazione e serio disagio per i residenti e gli operatori commerciali che hanno investito nell’area montana di Rossano”.

Sono le rassicurazioni ricevute dal consigliere comunale Adele Olivo, rispettivamente dagli assessori all’ambiente e alla manutenzione Damiano Viteritti e ai lavori pubblici Tatiana Novello, in risposta alle interrogazioni presentate in occasione dell’ultima assise, facendosi portavoce delle istanze dei residenti delle due popolose contrade.

La Olivo coglie l’occasione per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa del congiunto, prima disperso e poi ritrovato questa mattina (lunedì 3) senza vita nel Colagnati, Ottavio Valloneranci, da tutti conosciuto per essere tra gli ultimi custodi delle tradizioni legate a Sant’Onofrio.