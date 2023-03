Incidente sull’A2 nel Cosentino: la donna gravemente ferita era nell’auto della vittima

Era a bordo dell’auto condotta dalla vittima la donna rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto sull’A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano in direzione di Salerno. In un primo tempo, infatti, era stato riferito che la donna era alla guida dell’altra automobile coinvolta nello scontro che ha riguardato anche un’altra vettura e un camion. A distanza di più di tre ore dall’ accaduto non paiono allentarsi i disagi per gli automobilisti in transito sull’arteria autostradale per la chiusura del tratto interessato allo scopo di fare effettuare i rilievi sulla dinamica dell’accaduto. In tanti sono rimasti fermi e sono ancora incolonnati con i loro mezzi anche se una parte dei veicoli è stata fatta defluire aprendo un varco verso la viabilità parallela che conduce alla statale 18 Tirrena Inferiore. Per tutti i mezzi provenienti da sud è obbligatoria l’uscita allo svincolo di Falerna.