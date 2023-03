San Giovanni in Fiore: al via i lavori per la Cittadella dello sport

«Nella Giornata internazionale della donna, abbiamo firmato il contratto di appalto per la realizzazione della Cittadella dello sport a Saltante. I lavori inizieranno subito, con un investimento di circa un milione di euro». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «San Giovanni in Fiore avrà presto un nuovo impianto, moderno e completo, per la pratica di molteplici discipline sportive, per l’aggregazione dei giovani, l’utilità di tutte le generazioni e la tutela della salute tramite l’attività fisica. Si tratta – sottolinea la sindaca – della prima Cittadella dello sport, che sorgerà in un’area già vocata alla corsa, alle passeggiate e al mantenimento della forma, in un contesto ideale per il clima più mite e l’aria pulita». «Abbiamo dato una risposta precisa ai bisogni dei tanti atleti e delle numerose associazioni sportive sangiovannesi, alle esigenze di adulti e anziani che – ricorda Succurro – da anni frequentano la zona di Saltante per tenersi in movimento e prevenire le malattie del cuore, spesso dovute a stili di vita non corretti. La Città di San Giovanni in Fiore – conclude la sindaca – guarda avanti e continua a crescere con servizi sempre migliori, per il benessere dei cittadini».