“Sila 3 Vette”, presentata la manifestazione sportiva: appuntamento a Camigliatello Silano dal 22 al 26 febbraio

Si è tenuta questa mattina, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, la Conferenza Stampa di presentazione della Manifestazione sportiva “Sila 3 Vette”, VII edizione, che si terrà a Camigliatello Silano dal 22 al 26 febbraio prossimi coinvolgendo appassionati della montagna provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

«Si tratta di un evento straordinario – ha commentato la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, in apertura della conferenza – con la Sila ancora una volta protagonista, in uno scenario fiabesco e selvaggio che accoglie tanti appassionati e sportivi e si presenta nel migliore dei modi grazie alla grande nevicata dei giorni scorsi. È ormai da tempo che si lavora perché la Sila possa essere considerata un brand, in un territorio fruibile tutto l’anno. Un impegno possibile grazie alla straordinaria collaborazione fra tutti gli Enti che proprio sulla Sila insistono, la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria e le Associazioni presenti sul territorio. Fra queste Associazioni c’è certamente l’ASD TMC360 Sport, il cui Presidente Pippo Guzzo ha dato vita a questa manifestazione unica, nella quale abbiamo creduto considerandola strumento importante per veicolare le bellezze della nostra splendida montagna e che è occasione di promozione del territorio sotto il profilo turistico e del marketing territoriale perché ne diffonde un’immagine positiva, favorendo e promuovendo anche la conoscenza dell’arte, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche locali».

La Presidente della Provincia ha sottolineato il proprio impegno istituzionale nel sostegno delle iniziative che – come “Sila 3 Vette” – parlano di una Calabria diversa, in grado di competere a livello internazionale: «lo sport unisce gli individui e le comunità, aprendoli nel contempo all’esterno e veicolando la storia e l’identità di un territorio. Compito delle Istituzioni è quello di sostenere, aiutare, essere al fianco di quella società civile che si adopera costantemente per la crescita personale e collettiva della nostra terra».

Anche l’Assessore regionale Gianluca Gallo, presente alla Conferenza Stampa in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto, ha dato atto dell’importanza della Manifestazione “Sila 3 Vette”, «un evento che dà lustro al nostro territorio e in particolare all’altopiano della Sila e che quindi merita la vicinanza delle istituzioni».

Nel corso della Conferenza Stampa sono interventi altresì, oltre a Pippo Guzzo, il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, il Presidente Guide del Parco Saverio Bianco e il Presidente Federterziario Calabria Luca Lucia.