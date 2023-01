Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Angelo Donnici

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso i sentimenti del suo più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Angelo Donnici, già Sindaco di Mandatoriccio.

“L’Amministrazione comunale di Cosenza – sottolinea Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – è vicina ai familiari di Angelo Donnici, valente collega avvocato ed ex primo cittadino del comune di Mandatoriccio.

Siamo increduli e profondamente rattristati– ha aggiunto Franz Caruso – di fronte all’ineluttabilità di un destino che priva la famiglia, la sua comunità ed i colleghi avvocati, di una figura ben voluta ed apprezzata da tutti e che si è sempre spesa in favore di chi vive nel disagio e in condizioni di fragilità. Con Angelo Donnici – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – va via non solo un serio professionista, ma anche una persona dalle indubbie qualità umane”.