Corigliano-Rossano, Sapia chiede di assumere medici per l’unità di Nefrologia e Dialisi: “Sia una priorità dell’Asp di Cosenza”

«Il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Rossano va salvaguardato e potenziato con il reclutamento di nuovi medici, altrimenti non sarà in grado di andare avanti e di curare i malati». Lo afferma, in una nota, Francesco Sapia, responsabile del settore Sanità del comitato POP, Popolari in rete della Calabria, che aggiunge: «Mi appello quindi ai vertici aziendali dell’Asp di Cosenza perché considerino prioritari il funzionamento e l’esistenza del reparto in questione, l’unico con posti letto in tutta la provincia di Cosenza».

«Da ex dializzato – conclude Sapia – so quanto sia importante mantenere questa unità operativa e dotarla al più presto del personale medico occorrente con l’assunzione di specialisti a tempo indeterminato, per adesso purtroppo saltata. Assicuro la mia collaborazione e quella della parte politica che rappresento, nell’interesse dei pazienti e dell’intera comunità locale».