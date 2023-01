Come previsto nel bollettino meteo della Protezione civile diramato per la giornata di oggi, con allerta arancione per alcuni settori della Calabria, la zona tirrenica settentrionale della regione è stata attraversata da un’ondata di maltempo.

In particolare, la costa cosentina è stata sferzata da mareggiate che hanno colpito il lungomare e le strutture balneari di Santa Maria del Cedro e Tortora Marina. Disagi pure nelle strade di Guardia Piemontese, San Lucido e Fuscaldo.