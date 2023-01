Rende (Cs), la Fondazione Roberta Lanzino presenta “Occasioni Culturali”: appuntamento mercoledì 11 gennaio

La Fondazione Roberta Lanzino rafforza lo spazio dedicato alla Cultura. Sarà presentato mercoledì prossimo 11 gennaio alle ore 16.30 presso la sede della Fondazione in via Verdi a Rende “Occasioni Culturali”.

Si tratta di un calendario di eventi che di fatto programma appuntamenti di approfondimento, dibattito e confronto su grandi temi.

Il coordinamento delle iniziative è affidato alla dott.ssa Anna Abenante.

“La Fondazione Roberta Lanzino – afferma la Presidente Matilde Lanzino- fedele al suo spirito e in continuità con le iniziative portate avanti nelle scuole nel corso dei decenni, le occasioni d’incontro per la consapevolezza del valore del femminile, la stessa biblioteca a tema, unica realtà sul territorio, intende consolidare e sottolineare il valore del sapere come occasione di crescita con una serie di appuntamenti che partiranno già la prossima settimana”.

“La novità – conclude Matilde Lanzino- è dare anche lo sguardo femminile su ogni aspetto dello scibile umano” .