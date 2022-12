Il sindaco Franz Caruso formula un sentito augurio di buon lavoro al nuovo segretario territoriale della Cgil di Cosenza, Massimiliano Ianni

“Il ruolo del sindacato è fondamentale per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Lo è stato nella storia, lo è soprattutto oggi per la difficilissima fase socio-economica, quanto mai delicata, che sta vivendo il Paese e, in particolare il Sud, la Calabria e Cosenza. In questa situazione di forte criticità è assai delicato e complesso il ruolo a cui è stato chiamato Massimiliano Ianni, da ieri nuovo segretario generale della Cgil di Cosenza, a cui esprimo le mie più vive congratulazioni”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, all’indomani del nono congresso della Camera del Lavoro cittadina che ha eletto il successore di Umberto Calabrone.

“Sono certo che Massimiliano Ianni – prosegue il Primo Cittadino di Cosenza – porterà avanti il nuovo ruolo che gli è stato affidato con la stessa responsabilità e passione che lo ha sempre contraddistinto all’interno del sindacato, affrontando le nuove sfida imposte dal difficile contesto storico che stiamo vivendo con determinazione. Il Comune di Cosenza sarà al suo fianco ed al fianco dei lavoratori per la difesa e la tutela dei loro inviolabili diritti, sanciti dalla nostra Carta costituzionale”.

“Con questo spirito, di collaborazione e sinergia – conclude Franz Caruso – formulo al neo eletto segretario generale della Cgil di Cosenza, a nome mio personale, di tutta l’Amministrazione Comunale e della città i migliori auguri di buon lavoro. Al segretario uscente, Umberto Calabrone, esprimo i miei sentimenti di profonda gratitudine per l’attività svolta soprattutto in questo primo anno di mia sindacatura, nel corso del quale non ha mai fatto mancare il suo supporto fattivo per i tanti problemi che sono stati affrontati, mostrando grande attenzione al territorio”.