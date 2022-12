“Moda Movie” in mostra a Buonvicino e Maierà

Verranno inaugurate il prossimo 26 dicembre al Museo del Peperoncino di Maierà e al Museo Arti Gusto (MAGB) di Buonvicino le mostre “Eccellenze del Sud. Saperi e Sapori” e “Mescolanze e riconciliazioni legate all’edizione di Moda Movie 2021 improntata sul tema “La meta è partire”. I due allestimenti, che coniugano l’esposizione di abiti e opere artistiche con prodotti di eccellenza gastronomica della Calabria, rappresentano il momento itinerante del percorso artistico di Moda Movie, in celebrazione dei 25 anni della manifestazione curata dall’associazione culturale Creazione e Immagine capitanata da Sante Orrico.

Due esposizioni volte a far conoscere la versatilità del progetto che, oltre a valorizzare il talento dei giovani creativi, si adopera a promuovere le particolarità locali grazie alle sinergie instaurate sul territorio, come quella con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Buonvicino e l’Accademia del Peperoncino.

È in questo ambito che si colloca l’iniziativa dei due allestimenti in cui sono in mostra opere pittoriche e sculture del Maestro Silvio Vigliaturo e alcune creazioni degli stilisti cosentini Giuseppe Cupelli e Vincenza Salvino che traggono ispirazione dai prodotti tipici calabresi in quelli che sono due luoghi caratteristici e identitari. Le esposizioni saranno visitabili sino al 6 gennaio 2023.