Natale, gli auguri della presidente Succurro ai dipendenti della Provincia di Cosenza: “Servizi di qualità grazie al vostro prezioso contributo”

Si è tenuto questa mattina, nella splendida Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, l’appuntamento per lo scambio di auguri fra la Presidente Succurro e i dipendenti dell’Ente, compresi quelli andati in pensione nel corso del 2022.

È il primo appuntamento natalizio per la Presidente della Provincia, che ha colto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori per l’impegno profuso, ciascuno per le proprie mansioni: «il servizio prestato nella Pubblica Amministrazione è un impegno verso la collettività – ha rimarcato la Presidente – il cui valore è dato dall’utilità concreta percepita dai cittadini, che nel caso della Provincia di Cosenza è apprezzata e riconosciuta. Sono molto orgogliosa di ciò e vi ringrazio per l’attaccamento all’Istituzione che in questo Palazzo è forte e sentito. La Provincia di Cosenza si sta dimostrando un baluardo nella crisi attuale per i cittadini e i piccoli Comuni, con tanti investimenti che stanno permettendo al territorio di rilanciarsi. Non era facile e neppure scontato e tutto ciò è possibile anche grazie a voi».

La Presidente Succurro ha fortemente voluto cogliere l’occasione per invitare e ringraziare i dipendenti che sono andati in pensione nel corso del 2022, un’iniziativa che ha commosso tutti per la sensibilità dimostrata nei confronti di persone che hanno speso una vita al servizio dell’Istituzione.

«Un ringraziamento non solo per gli anni di attività svolta a favore della comunità tutta, ma per il contributo professionale e umano e le relazioni che avete lasciato in eredità alle nuove generazioni. Vi auguro “buona vita”, che sia serena e lunga insieme ai vostri cari» – le parole di Rosaria Succurro, che si è commossa di fronte ai familiari di alcuni dipendenti purtroppo deceduti.

Per tutti è stata consegnata una pergamena ricordo, a firma della Presidente Succurro: “Oggi, dopo tanti anni di lavoro hai raggiunto l’importante traguardo della pensione. È in questa lieta circostanza che desidero esprimerti le mie più vive congratulazioni e un sentito ringraziamento per il prezioso e fattivo contributo che con dedizione e professionalità, in questo lungo periodo di servizio, hai profuso a favore dell’Amministrazione Provinciale. Certa, che potrai sin d’ora, dedicare a quello che desideri il meritato tempo libero, Ti auguro una serena e felice buona vita. Con stima e gratitudine”.