Un Natale ricco di eventi a Corigliano-Rossano (CS), a partire da domenica 18 dicembre

Un Natale sempre più ricco di luci ed eventi, quello organizzato dall’Amministrazione Comunale con diverse associazioni presenti sul territorio. Domani – domenica 18 dicembre – giornata piena tra tradizione, cultura, presepi viventi, musica, mercatini ed eventi per i più piccoli.

70+20, la cultura fa 90. Due anniversari in uno, per i 70 anni dalla nascita del Museo Diocesano e del Codex, primo museo diocesano istituito in Calabria e il ventennale del restauro del Castello Ducale, domenica 18 dicembre saranno organizzate visite coordinate, con biglietti a prezzo agevolato. Ingresso con biglietto ridotto al Museo del Castello Ducale a 3 euro; con visita guidata a 5. Medesime cifre saranno applicate dal Museo Diocesano e del Codex. Per l’occasione sarà garantito un servizio navetta gratuito. Due corse, una al mattino e una al pomeriggio, collegheranno i due Musei.

Partenza ore 10 da Schiavonea (piazzale Santuario) – ore 10:20 Corigliano Scalo (Agip Elmo) – arrivo al castello per le 10:35. Visita del Castello e ripartenza dal Castello alle 11:30 per arrivare a Rossano piazza Santi Anargiri alle 12. Ripartenza per rientro da Pizza Santi Anargiri alle 13:30 per rientrare a Corigliano Agip alle 14 e Schiavonea ore 14.15

Pomeriggio partenza ore 16 da Rossano (Piazzale FS) arrivo ore 16:15 a Rossano Centro piazza Santi Anargiri, visita del Museo e ripartenza da piazza Santi anargiri alle 17:30, arrivo al castello alle ore 18, visita del castello e ripartenza dal Castello alle 19 per Rossano.

In piazza Le Fosse oltre ai classici mercatini si terrano una serie di eventi a corredo, tra cui, dalle ore 10, l’iniziativa Pompieropoli a cura dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Cosenza. Dalle 18 l’evento Magno’s Circus con trampolieri, giocolieri e clown

Continua l’iniziativa “Dicembre in Bellezza 2022” – a cura dell’Associazione Ri-Bellezza in collaborazione con l’Associazione Poesie e …d’intorni – Via Toscano centro storico di Corigliano a partire dalle 17 concerto natalizio della Scuola media Tieri, dalle 18.30 recita natalizia della Scuola Media, “Erodoto”. Dalle 19 esibizione hip hop e jingle bells rock della Ads Star Dance di Valeria Gencarelli e degustazione di prodotti tipici. Dalle 17.30 Babbo Natale aspetterà i più piccoli per una foto.

Alle 18, nella Sala Grigia di San Bernardino lo spettacolo teatrale “Passi sulla mia testa” della compagnia Teatro del Carro – a cura dell’Associazione Terra e Popolo. Ingresso gratuito.

Dalle 18.30, partenza da Piazzale Gaetano Noce (zona Traforo, centro storico di Rossano), Retake Rossano organizza, “Com nu Presep”, rievocazione in chiave Retake di quello che è uno dei punti forti della nostra tradizione, il presepe. I personaggi del presepe storico rossanese si alterneranno a quelli classici e renderanno l’intero Centro Storico di Rossano una Betlemme d’altri tempi, con Piazza Steri che per l’occasione diventerà un vero e proprio villaggio atto ad ospitare la natività, con musica tradizionale, degustazioni, antichi mestieri.

A chiudere una domenica di eventi sarà la Paisiello Symphonic Band, concerto dell’associazione Friederik Chopin, nella Chiesa dei Santi Nicola e Leone nello Scalo di Corigliano,alle ore 19. Uno spettacolo musicale che coniuga la tradizione del grande repertorio natalizio, sacro e profano, con la freschezza e la fantasiosità degli arrangiamenti, realizzati quasi tutti in chiave jazzistica. Evento gratuito.