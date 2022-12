Cosenza: lunedì 19 dicembre, l’esercitazione Anas sulla A2 in galleria “Cerreta”

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nella giornata di lunedì 19 dicembre, sarà effettuata un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Cerreta”, in direzione nord, tra gli svincoli di Morano Calabro e Campotenese, in provincia di Cosenza.

La prova dal vero in coordinamento verrà eseguita a partire dalle ore 10:00 e durerà circa due ore.

L’Obiettivo dell’esercitazione è quello di ottimizzare la risposta operativa integrata delle strutture preposte alle gestione dell’evento incidentale ed in particolare verificare l’efficacia dei comportamenti previsti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, si rende necessario deviare il traffico in direzione nord presso lo svincolo di Morano con rientro in A2 allo svincolo di Campotenese

L’esercitazione rientra nelle direttive del D.Lgs n. 264 del 5 ottobre 2006, attuativo della Direttiva europea 2004/54/CE in materia di sicurezza in galleria della rete stradale Transeuropea, per l’espletamento di un’esercitazione periodica dal vero, e riguarda l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento diretto degli enti di soccorso in caso di eventi funesti all’interno delle gallerie.

Nel corso della simulazione, verrà simulato l’arrivo e la diramazione di una segnalazione di incidente, con relativo incendio, all’interno della galleria, testando le prime fasi di soccorso per la verifica dei tempi di intervento e delle procedure applicabili.