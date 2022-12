Le clementine di Corigliano-Rossano sul Corriere della Sera

Nella pagina politica di oggi del Corriere della Sera (pag. 16), nell’articolo dedicato alle dichiarazioni del Presidente del Senato On. Ignazio La Russa, rilasciate ieri nel corso della festa per i 10 anni dalla nascita di Fratelli D’Italia, vi è una foto che lo ritrae sorridente con una clementina di Corigliano-Rossano.

Si tratta, infatti, di una clementina della Fruit Alba Società Cooperativa Agricola che, nel pomeriggio di ieri sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato alcune foto ed un post da cui si attesta quanto accaduto.

“Per tutti noi di Fruit Alba è stato davvero una grande sorpresa. Abbiamo ricevuto queste foto da un nostro affezionato cliente che oggi a Roma, in Piazza del Popolo, ha voluto donare come augurio di Buone Feste le nostre clementine al Presidente del Senato On. Ignazio La Russa che ha apprezzato, si è alzato, ne ha prese alcune e le ha portate al tavolo consegnandone una a Bruno Vespa che attendeva per intervistarlo…. Il Presidente del Senato ha poi richiamato l’attenzione di un suo collaboratore chiedendogli di mettere da parte le nostre clementine. Grazie, grazie, grazie di cuore“.

Così la gustosa clementina di Corigliano-Rossano finisce nella pagina del Corriere della Sera dopo essere stata ripresa dai maggiori telegiornali nazionali riposta sul tavolo collocato nel salotto allestito sul palco della festa per i 10 anni dalla nascita di Fratelli d’Italia di ieri a Piazza del Popolo a Roma.

«Quanto accaduto ieri – dichiara l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent” – mi rende particolarmente felice per almeno tre motivi. Innanzitutto, perché evidenzia il forte rapporto che c’è tra il consumatore ed il prodotto di eccellenza calabrese. Poi perché viene premiato il lavoro di grande qualità intrapreso da anni dalla Fruit Alba. Infine, perché l’immagine che passa è quella delle clementine di cui noi, in Calabria, siamo in assoluto i maggiori produttori poiché circa il 70% del prodotto nazionale viene raccolto da noi e, la quasi totalità, nella città di Corigliano-Rossano».

«È un bel segnale – conclude Pugliese – che spero possa contribuire al rafforzamento dell’immagine di un prodotto di eccellenza calabrese. All’ignoto cliente della Fruit Alba, quindi, un sincero ringraziamento anche da parte mia».