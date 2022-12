Corigliano Rossano: l’Amministrazione Comunale punta sulla promozione turistica della città

Durante la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 14 dicembre il tema del turismo è tornato in maniera preponderante nel dibattito politico ed è stata occasione per far smontare completamente tesi e ricostruzioni tendenziose sulla programmazione turistica dell’annualità 2022.

Ricostruzioni che hanno volutamente fatto confusione fra le procedure, fra i diversi tipi di investimenti, che hanno tentato di nascondere i finanziamenti intercettati ma soprattutto che hanno tentato, in maniera scellerata, di oscurare il grande successo delle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale.

Durante la seduta dell’assise cittadina, infatti, cui ha preso parte anche il Dirigente alla Programmazione Strategica, dott. Giovanni Soda, è stato fatto il punto sulla qualità della programmazione cittadina, che soltanto per la stagione estiva, denominata CoRoSummerFest, ha realizzato 130 eventi di cui 37 musicali, 33 culturali, 29 per famiglia e bambini.

È stato evidenziato come a Corigliano-Rossano quest’anno sia stato investito sui programmi di valorizzazione circa 10 euro per abitante, mentre la media nazionale è di quasi 24 euro per abitante. Per avere qualche dato, basta pensare che Otranto spende circa 90 euro per abitante sul settore di valorizzazione e promozione del territorio, Maratea 136 euro per abitante, Bari spende circa 14 euro per abitante. Nel 2017, per avere un raffronto col passato, Corigliano e Rossano investivano circa 1,6 euro ad abitante, senza le spese ulteriori causate dalle normative covid, dalla safety & security diventata molto più importante oltre che dall’inflazione, e si vede.

Si consideri che, stando ai dati 2021 di Unioncamere – Symbola, il sistema produttivo della promozione e della cultura è capace di attivare sul territorio un moltiplicatore di 2,2 euro per ogni euro speso.

Inoltre, come annunciato nel corso del suo intervento in Consiglio Comunale dal sindaco, l’Amministrazione è stata capace di intercettare quasi 200 mila euro attraverso bandi regionali finanziando la programmazione realizzata, con la conferma arrivata dall’ultima graduatoria arrivata oggi, che riconosce al CoRoMusicFest un finanziamento di ulteriori 100 mila euro.

“Quello che stiamo portando avanti è un programma di promozione della nostra città – dichiara il sindaco Flavio Stasi – che intende rendere Corigliano-Rossano una sede attrattiva, riconosciuta non soltanto per le meraviglie storico-architettoniche e naturalistiche, ma anche come sede viva di eventi culturali, musicali, artistici. Quest’estate, grazie alla programmazione, abbiamo portato in città eventi di caratura nazionale, gran parte dei quali gratuiti quindi completamente accessibili, ed una offerta turistica trasversale, completa, continua. Abbiamo investito in grandi eventi, ma anche in una programmazione appositamente studiata per i bambini, per lo riteniamo un segno di civiltà che è stato riconosciuto anche dai visitatori. Non solo: nel computo delle spese vanno conteggiati eventi destagionalizzati come il Festival delle Appartenenze, giunto alla seconda edizione, oppure la Festa di Autunno, così come parte degli eventi natalizi.”.

“Soprattutto rispetto al passato – ribadisce il sindaco – abbiamo attivato una procedura trasparente per il cofinanziamento di eventi proposti dal basso, con una commissione e dei criteri trasparenti, mentre in passato questi cofinanziamenti venivano selezionati vergognosamente sulla base di simpatie e convenienze. In città lo sappiamo tutti.”

“Inoltre – aggiunge il sindaco – il valore della nostra programmazione viene riconosciuto dagli enti extra-comunali dal momento che alle 50 mila euro gi intercettate per l’evento che si terrà nelle prossime settimane a cura dell’artista internazionale Franz Cerami, si stanno aggiungendo ulteriori 130 mila euro per altri eventi organizzati nel corso dell’anno, ai quali vanno aggiunti gli introiti per la concessione delle “casette” a Schiavonea (circa 40 mila euro) oppure l’enorme aumento delle entrate prodotte con la concessione dei chioschi di Sant’Angelo, passati da circa 3 mila euro l’anno ad oltre 40 mila euro l’anno, con una procedura trasparente”.

“Intendiamo valorizzare la nostra città – conclude il Primo Cittadino – sviluppando investimenti, intercettando finanziamenti, realizzando procedure trasparenti e rendendo Corigliano-Rossano, oltre ad una città splendida ricca di storia e di bellezza, anche una sede riconosciuta di grandi eventi: è ciò che abbiamo iniziato con grande successo questa estate e su cui continueremo a lavorare. I numeri sono inconfutabili e ci danno ragione.”