Cosenza, la minoranza: “Una città spenta, non solo a Natale”

“La compagine consiliare di minoranza del Comune di Cosenza interviene ancora una volta per commentare il preoccupante immobilismo in cui versa la città. A prescindere dal merito delle polemiche emerse sui social negli ultimi giorni registriamo un atteggiamento totalmente rinunciatario e superficiale.

Negli anni passati, anche in periodo di dissesto e nonostante l’esiguità dei fondi disponibili, le stanze degli amministratori e del Sindaco erano scenario di attività frenetiche, volte a ricercare a tutti i costi le soluzioni per fornire risposte ai cittadini, coinvolgendo tutte le risorse della città, consapevoli del valore aggiunto di certe iniziative sul piano dell’attrattività (e, quindi, del ritorno economico) e su quello della coesione sociale.

Oggi non cogliamo la stessa volontà, lo stesso impegno, la stessa tensione volitiva, mancano completamente le idee, manca l’amore e la passione per la città, manca il coraggio di affrontare i problemi e di mettersi quando è necessario anche a rischio.

Del resto, la comparsa in queste ultime ore di alcune luminarie sul tanto criticato corso principale non possono che darci ragione, a prescindere dal metodo utilizzato, dalle linee di finanziamento eventualmente trovate , è evidente che, invece di perdere tempo in inutili proclami e polemiche sarebbe stato più utile spendersi fin da subito per trovare una soluzione.

Cosenza non è una città spenta solo oggi per l’assenza di luminarie, è una città spenta da un anno per l’assenza di capacità amministrativa, di visione, di programmazione, di guida e coordinamento dei processi e delle azioni. Il lamento è l’unico messaggio mediatico che l’attuale amministrazione continua a mandare alla città, tramite le dichiarazioni di un Sindaco scarso della consapevolezza che, di fronte ai problemi, chi è forte e capace trova delle soluzioni, chi è debole e incapace cerca degli alibi. Planetario ancora chiuso, stato di degrado diffuso, sporcizia e cumuli di rifiuti in ogni angolo, tante opere pubbliche già avviate (e perfino consegnate dalla precedente amministrazione) ferme al palo, con rischio di perdita di ingenti finanziamenti e di gravi danni per il Comune (tra gli altri, l’obbligo di risarcire le imprese appaltatrici per i mancati lavori). Questo oggi è il desolante scenario. Speriamo sempre in futuro migliore”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri di minoranza del Comune di Cosenza.