“Accompagnamento disabili in carrozzina, sospeso il servizio per l’autobus rotto”. ‘Unione è Forza’ sollecita l’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano

“È ormai da due giorni consecutivi che l’importante servizio di accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi disabili in carrozzina non è attivo a causa, come ci è stato riferito, di problemi al preposto autobus, che ne rendono impossibile il regolare funzionamento. Un reale disservizio, dunque, anziché un servizio di pubblica utilità da poco operativo e che interessa numerose studentesse e studenti della città di Corigliano Rossano e rispettive famiglie”.

È quanto dichiara, in una nota, l’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza”, presieduta da Fabio Pistoia.

“Sono le stesse famiglie a denunciare quanto sta accadendo, causa di legittima preoccupazione e comprensibili disagi per garantire la quotidiana frequenza delle lezioni scolastiche dei rispettivi figli: cittadini che, alla stregua di tutti gli altri, meritano rispetto e attenzione nei confronti della loro dignità umana e del loro sacrosanto diritto di poter usufruire di un trasporto scolastico costante e puntuale. S’invoca, pertanto, l’intervento dell’Amministrazione Comunale affinché – proseguono dall’Associazione – si ponga fine, in termini celeri, alla problematica in oggetto, considerato il fatto che, ad oggi, nessun autobus sostitutivo è stato previsto per garantire un siffatto servizio di basilare entità”.