Annunziata: il Cup resterà chiuso da domani a domenica

Il Cup resterà chiuso da venerdì 18 novembre dalle ore 8.00 a domenica 20 novembre ore 18.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di aggiornamento del software e migrare i dati a nuovi applicativi.

Il Cup riprenderà a funzionare a partire da lunedì 21 novembre dalle ore 8.00.

Non si escludono rallentamenti delle operazioni di prenotazione esami, causa l’implementazione della nuova procedura: per smaltire la coda dell’utenza in attesa, sarà, comunque garantita la funzionalità degli sportelli Cup oltre il normale orario di chiusura.